تركيا ترجئ عمليتها المقررة في سوريا وترحب بالانسحاب الاميركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن أنقرة ستؤجل عملية عسكرية مقررة في شمال شرق سوريا مضيفا أن الحملة ستبدأ في الشهور المقبلة فيما رحب "بحذر" بقرار واشنطن سحب قواتها من هناك.

وأدلى أردوغان بهذه التصريحات خلال كلمة باسطنبول.

ورحب وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو في وقت سابق الجمعة بقرار أمريكا سحب قواتها من سوريا وقال إن واشنطن يحب أن تنسق الانسحاب مع أنقرة.

وأدلى جاويش أوغلو بالتصريح للصحفيين في مالطا، حيث يقوم بزيارة رسمية.

وتركيا والولايات المتحدة على خلاف بشأن سوريا، حيث دعمت واشنطن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.