تركيا ترفض شروط واشنطن لبيعها باتريوت و F-35

يقضي الشرط بالاستغناء عن صفقة اسلحة اس 400 مع روسيا

رفضت انقرة شرطا اميركيا للموافقة على بيعها منظومة باتريوت الدفاعية وطائرات اف 35 بصيغته الحالية والقاضي بالاستغناء عن صفقة اسلحة اس 400 مع روسيا

وقال رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية اليوم الأربعاء إن من المستحيل أن تقبل تركيا عرضا قدمته لها الولايات المتحدة لشراء أنظمة باتريوت وأضاف إسماعيل دمير لمحطة (إن.تي.في) أن تركيا ستتسلم مقاتلتين من طراز إف-35 من شركة لوكهيد مارتن الشهر المقبل. كان مسؤولون أمريكيون قد حذروا من أن شراء تركيا أنظمة إس-400 الروسية الدفاعية سيعرض صفقة بيع طائرات إف-35 لتركيا للخطر وربما يؤدي أيضا لفرض عقوبات أمريكية. ووضع مسؤولون أمريكيون مهلة غير رسمية لأنقرة انتهت في 15 فبراير شباط للرد على عرض أمريكي منافس لشراء أنظمة باتريوت.