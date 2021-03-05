تركيا ترفض قرارات جامعة الدول العربية الأخيرة ضدها

أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها المطلق لقرارات وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية حيال تركيا، خلال اجتماعهم الأخير.

وقالت الخارجية التركية في بيان الجمعة: “قرارات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في 3 مارس/ آذار 2021 حيال بلادنا مرفوضة بالجملة ولا تستند على أي دليل”.

وشددت الخارجية على أن تلك القرارات لا تحظى بتأييد من الشعوب العربية.

وقالت إن إصرار بعض الدول العربية على مواصلة اتهاماتها المعتادة ضد أنقرة، “للتغطية على أنشطتها الهدامة”، لا يحظى بالقبول من قبل الشعوب العربية الصديقة والشقيقة، وأعضاء الجامعة أيضا يدركون ذلك جيدا.

ولفتت الخارجية إلى أن بعض الدول الأعضاء في الجامعة العربية أبدت معارضتها للقرارات المتخذة أو تحفظت عليها، مشيرة إلى تبني مثل هذه القرارات نتيجة إملاءات جهات معينة، ودون عملية تفاوض شفافة بين الدول الأعضاء بشأنها.

وأكدت الخارجية أن تركيا تبذل الجهد الأكبر لإرساء الأمن والاستقرار في منطقتها والعالم عبر مواقفها المبدئية والحازمة.

وشددت على أن حماية سيادة ووحدة تراب الدول العربية ضمن أهم أولويات أنقرة بشأن المنطقة.

كما جددت دعوتها للجامعة العربية لتقديم إسهامات بنّاءة لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنح الأولوية لازدهار الشعوب العربية وطمأنينتها عوضا عن استهداف تركيا بادعاءات لا أساس لها.

وكانت الجامعة العربية أدانت في بيانها الختامي للاجتماع الوزاري يوم الأربعاء في القاهرة ما وصفته بـ”التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية”، وطالبت أنقرة بسحب قواتها من سوريا وليبيا والعراق، ودعتها إلى

“الكفّ عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة”. (الأناضول)