تركيا تستأنف خدمة القطارات بين المدن

بدأت تركيا تشغيل خدمة القطارات بين المدن، بعد وقفها لشهرين بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وغادر قطار العاصمة أنقرة إلى اسطنبول، اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ 28 مارس، حين توقفت تلك الخدمة. وستقوم القطارات بما يصل إلى 16 رحلة يوميا، غير أن الأفراد البالغين من العمر أقل من 20 عاما، والبالغين 65 عاما أو أكثر لا يمكنهم السفر.

وقال وزير النقل، عادل كارا إسماعيل أوغلو، إن القطارات ستسير بنصف طاقتها الاستيعابية دون زيادة في أسعار التذاكر، مضيفا أنه سيجري تحري أعراض كورونا على الركاب.

وأوضح للصحفيين في محطة قطارات أنقرة: "الركاب الذين تظهر عليهم أعراض كوفيد-19 خلال الرحلة سينقلون إلى غرف للعزل في القطارات ويسلمون إلى مسؤولي الصحة في أول محطة مناسبة".

ويأتي استئناف الخدمة بعد أمر ببقاء المواطنين في المنازل 4 أيام خلال عطلة عيد الفطر.

وأودى الفيروس بحياة أكثر من 4300 شخص في تركيا، من بين نحو 160 ألف حالة إصابة. ومن المتوقع أن يتجه الاقتصاد التركي نحو الركود بسبب إجراءات مكافحة الفيروس.