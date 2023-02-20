تركيا تستعد لأكبر عملية بناء في تاريخها.. الكشف عن عدد المباني التي دمرها الزلزال

البوابة - أكد وزير البيئة والبناء والتنمية الحضرية في تركيا، مراد كوروم، اليوم الاثنين، أن البلاد ستشهد، خلال الفترة المقبلة أكبر عملية بناء في تاريخها.

وأشار الوزير التركي ، إلى أن 118 ألف مبنى يجب هدمها، بعد تعرضها للدمار أو لأضرار كبيرة، جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر السادس من الشهر الجاري.

وقال كوروم، في تصريحات تلفزيونية: "أجرينا الفحص في 11 ولاية تضررت من زلزال "كهرمان مرعش"، شملت 925 ألف مبنى، تبين أن نحو 118 ألف بناية منها، إما تعرضت للانهيار أو لأضرار كبيرة أو يجب هدمها".

وأضاف: "خلال عام واحد، ستشهد المحافظات التركية المتضررة من الزلزال، أكبر عملية بناء سكني في تاريخ البلاد"

وبلغت قوة الزلزال الذي ضرب أجزاء واسعة من جنوب تركيا، ومناطق شمال غرب سوريا، 7.8 درجات على مقياس ريختر، وتسبب بمقتل أكثر من 41 ألف شخص، وتضرر عشرات آلاف الشقق السكنية والمباني والمنشآت.

مليونا شخص فقدوا منازلهم

وبحسب السلطات التركية، فإن أكثر من مليوني شخص فقدوا منازلهم، وأصبحوا بلا مأوى، جراء الكارثة التي تعتبر الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث، حيث تسعى الحكومة جاهدة لتوفير المسكن لمئات الآلاف من النازحين.

وتعرض جنوب تركيا إلى 6040 هزة ارتدادية، تراوحت شدتها بين 3 إلى 6، بحسب ما أعلن المدير العام لإدارة الزلازل والحد من المخاطر بإدارة الكوارث والطوارئ، أورهان تاتار.

ودعا تاتار، المواطنين إلى عدم التواجد في المباني المتضررة جراء الزلزال، معللا ذلك، بأن الهزات الإرتدادية ستستمر لفترة طويلة.

وأكد ، سكرتير فرع ديار بكر لغرفة المهندسين المعماريين، هيرديم دوجرول، أن الزلزال دمر بشكل كامل أكثر من 420 ألف منزل، مشيرا إلى أنه خلف وراءه أكثر من مليوني شخص بلا مأوى.

20 مليون تضرروا من الزلزال

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حوالي 20 مليون شخص تضرروا من الزلزال ، مشيرا إلى أن الزلزال تسبب بدمار كبير في 10 مدن.

وأكد أردوغان، أن أعمال البناء في المناطق التي ضربها الزلزال المدمر، ستبدأ مطلع الشهر المقبل.

وأشار إلى إنه سيتم تشييد وبناء 30 ألف مبنى سكني، في آذار/مارس المقبل، بالمناطق التي تعرضت للزلزال، مشيرا إلى أن بناءها سيكون بعيدا عن خطوط الصدع الزلزالية.

وشدد الرئيس التركي، خلال كلمة له في هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) في أنقرة، على أن أعمال البناء ستتم بشكل فوري حال الانتهاء من تقييم الأضرار.