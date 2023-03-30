تركيا تستعد لإطلاق أول محطة للطاقة النووية

البوابة - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، من المرجح أن يزور البلاد، لإطلاق أول محطة للطاقة النووية في تركيا، في 27 أبريل/ نيسان.

تصريحات أردوغان، جاءت بعد إعلانه أمس الأربعاء، أن ضخ الوقود النووي إلى محطة أكويو للطاقة النووية، في محافظة مرسين جنوبي تركيا، سيبدأ في 27 أبريل المقبل.

وأشار الرئيس التركي، إلى أن بوتين، قد يأتي إلى تركيا شخصيا في 27 أبريل، أو يتم اللقاء بينهما عبر نظام الاتصال عبر الإنترنت، مفضلا الخيار الأول.

وقال أردوغان، في كلمة خلال اجتماع للمجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية: "في 27 أبريل من المقرر ضخ الوقود النووي إلى محطة أكويو للطاقة النووية، وبعد ذلك ستُعد المحطة نووية رسميًا".

وأضاف أردوغان أن تركيا تعتزم إطلاق ثلاث وحدات طاقة نووية أخرى خلال خمس سنوات، لأنها مضطرة إلى القيام بذلك بسبب الأزمة العالمية في مجال الطاقة.

وتبلغ قيمة مشروع محطة "أكويو"، التي تم توقيع الاتفاقية بين روسيا وتركيا لبنائها في 2010، حوالي 20 مليار دولار، حيث تعتبر أول مشروع في العالم لمحطة كهروذرية يتم تنفيذه على أساس نموذج (ابنِ — امتلك — شغّل).

وتضم "أكويو"، التي سيتم بناؤها بالقرب من مدينة مرسين، 4 وحدات طاقة بقوة 1200 ميغاواط لكل وحدة منها، ، بينما ستقوم روسيا ببناء المحطة وستمتلكها وتديرها.

وستصبح تركيا دولة تمتلك صناعة الطاقة النووية، عقب البدء بتوريد الوقود النووي الجديد، إلى محطة أكويو النووية.