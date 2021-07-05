تركيا تستعد لارسال 2000 سوري للقتال في افغانستان

قالت تقارير اعلامية في المعارضة السورية نقلا عن معلومات من قيادات في فصائل المعارضة السورية بأن تركيا طلبت تحضير 2000 عنصر من فصائل المعارضة السورية لإرسالهم إلى أفغانستان.

الاستخبارات التركية تجتمع بالمعارضة السورية

واشار موقع أوغاريت بوست الالكتروني أنه بتاريخ ٢٤ حزيران عقد اجتماع، في منطقة حوار كلس بتركيا، بين ضباط في جهاز الاستخبارات التركية (MIT) وقيادات فصائل المعارضة السورية للتحضير لإرسال مسلحي المعارضة السورية إلى أفغانستان.

وحضر الاجتماع سيف أبو بكر قائد فرقة الحمزات وثائر معروف قائد لواء سمرقند، وحسين خيري من لواء صقور الشمال، وفهيم عيسى قائد فرقة السلطان مراد، ومحمد الجاسم الملقب بأبو عمشة قائد لواء سليمان شاه، وياسر عبد الرحيم قائد فيلق المجد.

2000 سوري الى افغانستان



ووفقاً للمعلومات فقد طالبت الاستخبارات التركية من قادة فصائل المعارضة السورية تحضير 2000 عنصر كدفعة أولى لإرسالهم إلى أفغانستان عند الحاجة.

وأكدت مصادر أوغاريت بوست أن قادة الفصائل طلبوا مبلغ 3000 دولار أمريكي كراتب شهري لكل عنصر مقابل السفر للقتال في أفغانستان.

وتعتبر أفغانستان اليوم ساحة للصراع الدولي بعد الانسحاب الأمريكي منها، وتشير التقارير أن تركيا ترغب في البقاء هناك لتملأ الفراغ الذي سيشكله انسحاب القوات الامريكية وهو ما ترفضه أفغانستان.

القتال مقابل الاموال



وخلال السنوات الماضية أرسلت تركيا عشرات الآلاف من عناصر المعارضة السورية للقتال في ليبيا وأذربيجان والعراق واليمن واليوم جاء الدور على أفغانستان.

ولا تتردد فصائل المعارضة في إرسال عناصرها للقتال خارج سوريا مقابل الحصول على أموال، وسبق أن قام قادة الفصائل بسرقة الرواتب المخصصة للعناصر.