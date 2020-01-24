تركيا تستعد لمعركة في ادلب

قالت مصادر اعلامية مقربة من المعارضة السورية ان رئيس الاستخبارات التركي “حقان فيدان” عقد اجتماعاً مع وزيرالدفاع في الحكومة السورية المؤقتة وقادة الجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحرير لبحث أخر التطورات العسكرية على الأرض.

وأكدت مصادر مطلعة أن الرئيس “رجب طيب أردوغان” شارك في جانب من الاجتماع عبر اتصال مرئي شكر “الجيش الوطني” على مشاركته في عملية “نبع السلام” شرق الفرات، وقال للفصائل تجهزوا للمعركة الكبرى.

وأكدت المصادر، أن الجانب التركي ابلغ قيادات الجيش الوطني أن المفاوضات مع روسيا وصلت لطريق مسدود، وأن الأخيرة ماضية في الحل العسكري، ويجب على الفصائل الثورية أن تدافع عن نفسها في وجه الحملة التي تتعرض لها، من قبل روسيا ونظام الأسد.وأضافت المصادر، أن الجانب التركي طالب الوفد الفصائل بالصمود في وجه التصعيد العسكري، وسط وعود بتقديم الأسلحة، إلى جانب الحديث عن “مفاجآت” خلال المرحلة المقبلة.