تركيا تستهدف مطار النيرب وتواصل تكبيد الجيش السوري خسائر فادحة بأول أيام "درع الربيع"

قصفت تركيا مطار النيرب العسكري واخرجته من الخدمة، كما دمرت أنظمة دفاع جوي وأكثر من 100 دبابة وأسقطت طائرتين للجيش السوري ضمن عملية "درع الربيع" التي اطلقتها بعد غارة جوية أدت إلى لمقتل عشرات من جنودها الأسبوع الماضي.

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء الأحد أن الجيش التركي استهدف مطار النيرب العسكري السوري في محافظة حلب الشمالية وأخرجه من الخدمة.

واستهدف الجيش التركي المطار بواسطة طائرات بدون طيار هجومية، ووسائط الدعم الناري بحسب الاناضول.

واشارت الى انه عقب استهدف الجيش التركي لمطار كويرس العسكري الواقع شرق حلب، نقلت قوات النظام المعدات والوسائط الجوية إلى مطار النيرب.

وأفادت مصادر محلية، أن خروج مطار النيرب عن الخدمة، سيُقيّد من تحركات قوات الجيش السوري في المنطقة.

وقالت تركيا إنها دمرت الاحدـ أنظمة دفاع جوي وأكثر من 100 دبابة وأسقطت طائرتين للجيش السوري في إطار عملية شنتها بعد غارة جوية أدت إلى سقوط عشرات القتلى من جنودها الأسبوع الماضي.

وتزايدت حدة التوتر بشكل كبير في شمال غرب سوريا في الوقت الذي يخاطر فيه القتال بين فصائل مسلحة معارضة تدعمها تركيا والقوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا بنشوب مواجهة مباشرة بين تلك القوتين الإقليميتين.

وأخفقت حتى الآن جهود أنقرة وموسكو الدبلوماسية لنزع فتيل التوتر في تحقيق وقف لإطلاق النار في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا وهي آخر معقل رئيسي لقوات المعارضة بعد تسع سنوات من الحرب الأهلية.

وصعدت أنقرة هجماتها بما في ذلك هجمات الطائرات المسيرة ضد الجيش السوري منذ يوم الخميس عندما لقي 33 جنديا تركيا حتفهم في هجوم جوي شنته دمشق. ولقي جندي آخر حتفه يوم الجمعة ليصل عدد قتلى الجنود الأتراك الذين سقطوا في فبراير شباط إلى 55 جنديا.

وحذر الجيش السوري الأحد من أنه سيسقط أي طائرات أو طائرات مسيرة تنتهك مجال سوريا الجوي فوق شمال غرب البلاد الذي تسيطر عليه حليفتها موسكو منذ سنوات .

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار "ليس لدينا نية أو فكرة مواجهة روسيا. نيتنا الحقيقة فقط هي جعل النظام(السوري) ينهي المذبحة ومن ثم منع ووقف التطرف والهجرة".

ووصف رابع عملية تقوم بها تركيا بأنها "درع الربيع". وقال أكار إن تركيا دمرت طائرة مسيرة وثماني طائرات هليكوبتر و103 دبابات و72 مدفع هاوتزر وراجمات صواريخ وستة أنظمة دفاع جوي ضمن معدات عسكرية أخرى منذ 27 فبراير شباط.

وأضاف أكار أنه تم "تحييد" 2212 من أفراد القوات المسلحة السورية وهو تعبير يستخدم للإشارة إلى من قتلوا أو أصيبوا أو أسروا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 74 فردا من القوات الحكومية السورية والمقاتلين الموالين لدمشق لقوا حتفهم منذ 27 فبراير شباط.

وقالت وزارة الدفاع التركية إنه تم إسقاط إحدى طائراتها المسيرة الأحد وإنها أسقطت طائرتين سوريتين. وقال مصدر عسكري سوري إن الطيران الحربي التركي اعترض طائرتين سوريتين واسقطهما فوق الأراضي السورية وإن الطيارين قفزا بالمظلات بسلام.

*أزمة دبلوماسية

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم السبت إنه على الرغم من إحراز تقدم بين الوفدين التركي والروسي فإن قضية إدلب لن تحل إلا بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين.وقال مسؤول تركي رفيع ومسؤول أمني إن الاجتماع سيُعقد يوم الخميس في موسكو. وقال المسؤولان إن الزعيمين سيناقشان الخطوات التي سيتم اتخاذها في إدلب ومن المتوقع أن يتوصلا إلى تفاهم مشترك.

وأدت أحدث جولة من القتال في إدلب إلى نزوح مليون مدني منذ ديسمبر كانون الأول معظمهم من النساء والأطفال صوب الحدود التركية.

وتستضيف تركيا 3.7 مليون سوري وقالت إنها ستسمح للمهاجرين بدخول أوروبا لاغية القيود المفروضة على التنقل منذ 2016 بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت اليونان حالة التأهب الأمني القصوى على حدودها يوم الأحد بعد أن استخدم مئات المهاجرين ثغرات في معابر حدودية لدخول البلاد من تركيا.

وكانت حدود تركيا مع أوروبا قد أُغلقت أمام المهاجرين بموجب اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أنهى أزمة المهاجرين عام 2015-2016 عندما دخل أكثر من مليون شخص أوروبا سيرا على الأقدام.