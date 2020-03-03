تركيا تسقط طائرة للنظام السوري في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء إسقاط طائرة للنظام السوري من طراز إل39-، وذلك في إطار العمليات العسكرية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأقرت القوات الحكومية السورية بسقوط الطائرة. وذكرت وكالة الأنباء الحكومية السورية أن “قوات النظام التركي الإرهابي استهدفت إحدى طائراتنا الحربية خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب”.

وأوضح المرصد أنه تم استهداف الطائرة بصاروخ من قبل طائرة إف16- تركية حلقت بالقرب من الحدود شمال جسر الشغور، مضيفا أن الطائرة سقطت ضمن مناطق نفوذ النظام السوري في القطاع الجنوبي من ريف إدلب.

ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن مصير طاقم الطائرة. (د ب أ)