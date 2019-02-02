تركيا تطالب بالسجن مدى الحياة لموظف في القنصلية الأمريكية

ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن موظفا تركيا بالقنصلية الأمريكية في اسطنبول يمكن أن يواجه عقوبة بالسجن مدى الحياة إذا أدين بتهم بالتجسس والضلوع في انقلاب قبلتها محكمة الجمعة.

وكان اعتقال متين توبوز في أكتوبر تشرين الأول 2017 قد أدى إلى تفاقم التوتر بين واشنطن وأنقرة. والعلاقات متوترة بين الجانبين بالفعل بسبب الدعم الأمريكي للمقاتلين الأكراد في سوريا وخطط تركيا لشراء أنظمة دفاعية روسية إلى جانب سجن مسؤول تنفيذي في بنك حكومي تركي في الولايات المتحدة في قضية تتعلق بانتهاك عقوبات إيران.

وقالت الوكالة إن المحكمة أمرت بحبس توبوز حتى جلسة محاكمته في 26 من مارس آذار.

واعتقلت السلطات توبوز بسبب مزاعم بصلته بشبكة رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب في عام 2016. وينفي غولن ذلك.

رويترز