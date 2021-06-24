تركيا تطلب من إعلاميين مصريين محسوبين على جماعة الإخوان وقف نشاطهم

أفاد تقرير إخباري بأن السلطات التركية طلبت من إعلاميين مصريين محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين التوقف عن نشاطهم الإعلامي من تركيا.

وذكر موقع “تركيا الآن” نقلا عن تغريدة للإعلامي بقناة الشرق التي تبث من اسطنبول، سامي كمال الدين، أن “السلطات التركية طلبت من إعلاميين مصريين معارضين التوقف عن نشاطهم الإعلامي من داخل تركيا”.

كما بث الإعلامي معتز مطر مقطعا مصورا يقول فيه إن السلطات التركية طلبت منه وقف المحتوى الذي يقدمه حتى عبر شبكة الإنترنت.

وكان مستشار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ياسين أقطاي، أكد أمس “استحالة تسليم بلاده الشخصيات السياسية من عناصر تنظيم الإخوان الفارين إلى تركيا”، وفقا لموقع تركيا الآن. (د ب أ)