تركيا تطلق حملة عسكرية شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أن قواتها المسلحة، أطلقت حملة عسكرية ضد مسلحين في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الحملة العسكرية بدأت الإثنين بقصف جوي ومدفعي استهدف مواقع المسلحين، في المنطقة.

وأضاف البيان أن القصف استمر حتى الساعة الثامنة مساءً، لتبدأ بعدها ألوية الكوماندوز بحملتها البرية.

وتابعت الوزارة: “الحملة مستمرة كما تم التخطيط لها مسبقا، وتشارك فيها مروحيات أتاك الهجومية، والهدف من الحملة تحييد الإرهابيين وتدمير مواقعهم في هاكورك”.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة المسلحة وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها منظمة انفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.