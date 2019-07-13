تركيا تطلق عملية “المخلب – 2” ضد مقاتلي “بي كا كا” شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، إطلاق عملية “المخلب – 2” ضد مقاتلي منظمة “بي كا كا”، شمالي العراق.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، اليوم.

وقال البيان: “كنتيجة لتطورات عملية المخلب -1 المستمرة بنجاح في هاكورك شمالي العراق، أطلقت القوات، مساء الجمعة، عملية المخلب – 2، في مناطق مختلفة يتمركز فيها إرهابيون أيضًا”.

وأضافت: “تستمر العملية كما هو مخطط لها بدعم من سلاح القوات الجوية والبرية”.

وأشارت إلى استمرار عملية “المخلب – 1” في استهداف مستودعات ذخيرة وتحصينات ومخابئ وملاجئ تابعة لـ”بي كا كا”في منطقة هاكورك.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية “عملية المخلب” بمنطقة “هاكورك” شمالي العراق.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة، وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردًا على هجمات تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.