ولم تعلق السلطات الأمنية في أبوظبي على ما أعلنه الجانب التركي الرسمي بشأن المواطن.

قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، إن الأمن التركي، ألقى القبض 3 أشخاص بينه مواطن إماراتي يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي بولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد

وذكرت وكالة الأناضول التركية نقلاً عن مصادر أمنية، قولها "إن القوات الأمنية كثفت تدابيرها على الحدود، عقب تلقيها بلاغا باستعداد 3 إرهابيين من "داعش" التسلل من سوريا إلى الأراضي التركي بطريقة غير قانونية.

وأوضحت المصادر أن الأمن التركي أوقف في قضاء أقجة قلعة بأورفة، المواطن الإماراتي "أ.ش" (24 عاما) والسوري "ح.أ" (28 عاما) وآخر لم تكشف عن هويته ويدعى "م.أ" (32 عاما).

وأضافت أنه تم العثور بحوزة المشتبهين الثلاثة على العديد من الوثائق التنظيمية وصورا تعود للتنظيم داخل هواتفهم الخلوية.

وأكدت المصادر أن المشتبه الإماراتي المذكور كان يعمل شرطيا في بلاده، وتلقى تدريبات انتحارية بسوريا، بينما المشتبهين الآخرين تسلموا مناصب قيادية داخل التنظيم.

ولم تعلق السلطات الأمنية في أبوظبي على ما أعلنه الجانب التركي الرسمي بشأن المواطن.

وحسب الوكالة، فإن المشتبهون تحت تدابير أمنية مكثفة إلى المستشفى الحكومي في أقجة قلعة، وعقب إخضاعهم لفحوصات طبية، تم نقلهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقهم.