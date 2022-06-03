تركيا تعتمد اسمها الجديد في الأمم المتحدة

اعتمدت تركيا اسمها التركي (Turkiye) في الأمم المتحدة بدلا من Turkey كما تسمى باللغة الإنكليزية – أو اللغات الأجنبية الأخرى – بناء على رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان، حسبما ذكرت المنظمة الدولية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوكالة فرانس برس إن “التغيير فوري”.

وأوضح الدبلوماسي أن رسالة رسمية تلقتها الأمم المتحدة في نيويورك من أنقرة الأربعاء الأول من حزيران/يونيو، جعلت تغيير الاسم رسميا.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ظهر في صور على حسابه على تويتر وهو يوقع الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وطالب “بتسجيل اسم بلدنا في الأمم المتحدة باللغات الأجنبية +Turkiye+”.

وطلبت أنقرة عدم استخدام غير هذا الاسم لتركيا في كل اللغات الأجنبية مشيرة إلى أن مخالفة ذلك سيعتبر مؤشرا سلبيا.

وأشار رئيس الدبلوماسية التركية في تغريدة له إلى رغبة الرئيس أردوغان منذ نهاية 2021، في “تعزيز قيمة اسم بلادنا”.

في الواقع وفي القطاع الاقتصادي، تسعى أنقرة منذ عدة سنوات إلى استخدام هذا الاسم في العلامة التجارية “صنع في تركيا” دوليا.

وأفرد الإعلام الدولي حيزا واسعا لاعتماد الأمم المتحدة كتابة الاسم الجديد.

ونقلت وسائل إعلام عديدة الخبر نقلا عن الأناضول، بينها وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، و”سي بي سي”، والجزيرة القطرية، و”فرانس24″ الفرنسية.

كما نقلت وسائل إعلام يونانية الخبر مثل “كاثيميريني” و”غريك سيتي تايمز”.

فيما غطت وسائل إعلام أمريكية مثل واشنطن بوست، ونيويورك تايمز و”سي إن إن”، الموضوع عبر التواصل مع الأمم المتحدة، إثر نشر الأناضول الخبر الأول بهذا الخصوص.

والخميس، استخدم مجلس الأمن الدولي لأول مرة كتابة اسم دولة تركيا بصيغة “Türkiye” عوضا عن “Turkey” باللغات الأجنبية.