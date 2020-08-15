تركيا تعزز حراسة سفنها في المتوسط

أعلنت تركيا، اليوم السبت، زيادة عدد السفن الحربية المرافقة لسفينة التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن عدد السفن المشاركة في عملية التنقيب قد تتراوح ما بين 5 إلى 8 سفن حربية.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون قلقهما بشأن تزايد التوتر بين اليونان وتركيا خلال اتصال هاتفي.

وقالت تركيا إنه يتعين على فرنسا الامتناع عن الخطوات التي تؤدي لتصعيد التوترات، إثر إجراء الجيش الفرنسي تدريبات مع القوات اليونانية في المنطقة يوم الخميس.

والجمعة قال بيان للبيت الأبيض إن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون “أبديا قلقهما بشأن تزايد التوتر بين اليونان وتركيا الحليفتين في حلف شمال الأطلسي” خلال اتصال هاتفي يوم الجمعة.

ويدور خلاف بين تركيا واليونان بشأن عمليات التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها تركيا في مياه شرق البحر المتوسط المتنازع عليها.