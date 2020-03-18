تركيا تعلن أول وفاة بكورونا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عن أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، ليل الثلاثاء/الأربعاء، في العاصمة أنقرة.

وأوضح أن المتوفى عمره 89 عاما، وانتقل الفيروس إليه عن طريق موظف لديه زار الصين.

وأشار إلى تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 98 حالة.

ودعا قوجة جميع المواطنين إلى اتباع التدابير المتخذة بدقة، وتنظيم حياتهم وفقا لها والاعتياد عليها لمدة ما بين وشهر ونصف إلى شهرين.

وبيّن أن معظم المصابين يتماثلون للشفاء ويجري تقديم الدعم الطبي اللازم لهم. (الأناضول)