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تركيا تعلن السيطرة على "رأس العين" و"قسد" تنفي

منشور 12 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 12:07
معارك في بلدة رأس العين السورية
معارك في بلدة رأس العين السورية

 أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، سيطرة القوات التركية على بلدة رأس العين بشمال سوريا بعد أربعة أيام من عمليتها ضد المقاتلين الأكراد، لكن قوات سوريا الديموقراطية نفت ذلك.

وأعلنت وزارة الدفاع على تويتر: “نتيجة العمليات الناجحة ضمن (عملية نبع السلام) تمت السيطرة على مدينة رأس العين شرق الفرات”.

بينما نفى مسؤول من قوات سوريا الديموقراطية ما أعلنته وزارة الدفاع التركية، وقال: “رأس العين لا تزال تقاوم، والاشتباكات مستمرة”.

ومن جهته أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها دخلت البلدة من دون أن تسيطر عليها، مع استمرار للمعارك داخلها.

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