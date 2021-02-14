تركيا تعلن انتهاء عملياتها العسكرية شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، انتهاء عملياتها العسكرية ""مخلب النسر-2" في منطقة غارا شمال العراق.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، لقد تم "تحييد 50 إرهابيا من حزب العمال الكردستاني في منطقة غارا بشمال العراق".

وأشار خلوصي أكار إلى أنه تم القبض على اثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني، كما تم تدمير 50 موقعا لحزب العمال الكردستاني، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

وقال أكار إن 6 من أفراد الجيش التركي سقطوا بين قتيل وجريح.

وكان 3 جنود أتراك قتلوا يومي الأربعاء والخميس في العملية العسكرية التركية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إن

3 جنود أتراك قتلوا في الهجوم التركي، مضيفة أن جنديين اثنين قتلا، الأربعاء، في القتال بمنطقة غارا شمالي العراق في اليوم الأول للعملية التركية الأخيرة.

وأضافت أن جنديا ثالثا توفي، الخميس، متأثرا بجراح أصيب بها في الاشتباك.

وقال الجيش التركي إن الطائرات التركية ردت بضرب أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني المحظور في منطقة غارا.

من جانبه، قال مسؤول في حزب العمال الكردستاني، إن

وزارة الدفاع التركية أعلنت عن وقف عملياتها العسكرية، في جبال غارا بمحافظة دهوك، شمالي العراق، مرغمة بعد تلقي قواتها التي هبطت هناك لضربات مميتة كلفتها عشرات القتلى.

وقال المسؤول إن الحصيلة الاولية لقتلى الجيش التركي تشير إلى أكثر من 50 قتيلا وعشرات الجرحى.

وأشار إلى أن العديد من الجرحى يتم نقلهم إلى مستشفيات مدينة دهوك لتلقي العلاج، وأن بقية القوات هناك محاصرة وتتلقى ضربات قاصمة من قبل مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

يشار إلى أن تركيا نفذت العديد من الهجمات البرية والجوية عبر الحدود العراق ضد حزب العمال الكردستاني، الذي يحتفظ بقواعد في شمال العراق.