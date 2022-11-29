تركيا تعلن بدء حوار امني مع دمشق وتنسق عملياتها شمال سورية مع روسيا

قالت انقرة انها بصدد فتح حوار على مستوى وكالات المخابرات والامن السورية للتنسيق فيما يتعلق بالعملية العسكرية التركية المرتقبة، فيما اكدت ان الهجمات التي شنتها مؤخرا على سورية والعراق جاءت بالتشاور مع روسيا

حوار امني تركي - سوري

وكشف المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، اليوم الثلاثاء، إن وجود قنوات اتصالات مع سوريا على مستوى وكالات المخابرات في الدولتين. وقال في تصريحات لوكالات انباء تركية "نحن على اتصال بسوريا على مستوى مديريات المخابرات، ويناقش رئيس استخباراتنا التنسيق مع (النظير) السوري في اطار احتياجاتنا"

واعلنت دمشق وانقرة عدة مرات عن لقاءات امنية سرية بين مدير مكتب الامن القومي علي مملوك ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، كانت تلك اللقاءات تتم على الرغم من التوتر السياسي والعسكري بين البلدين ، اذا قصفت القوات التركية مؤخرا مراكز ونقاط عسكرية للجيش السوري اسفرت عن سقوط عدد من الضحايا

ويقول ابراهيم قالين أن "الحوار مستمر لتقليل التهديدات التي تتعرض لها تركيا من الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا".

التنسيق التركي مع روسيا

على صعيد متصل يؤكد إبراهيم قالين ان بلاده نسقت إجراءاتها مع موسكو خلال العملية الجوية في شمال سوريا والعراق واشار في تصريحات لقناة هابير التركية انه "تتم مناقشة هذه القضايا فيما يتعلق بخططنا لعمليات القوات الجوية. كيف دخلنا المجال الجوي في تل رفعت؟ ناقشنا هذا [مع روسيا]، ونسقنا أعمالنا. نحن نخطط ونناقش وننسق ونتصرف".