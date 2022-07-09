تركيا تعلن تحييد أكثر من ألفي "إرهابي" شمالي سوريا والعراق

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار السبت، أن قوات بلاده تمكنت من تحييد أكثر من الفي "إرهابي في شمال سوريا والعراق منذ مطلع العام.

جاء ذلك في كلمة لأكار خلال اجتماعه عبر تقنية الفيديو بقادة الوحدات التركية على الحدود السورية والعراقية وخارج البلاد، في قاعدة داريجا بولاية هكاري شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" عنه قوله في الاجتماع أن القوات التركية "حيدت 1999 إرهابيا في شمال سوريا والعراق منذ بداية العام الجاري، فضلا عن 277 إرهابيا في إطار عملية "المخلب ـ القفل".

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وأكد أكار استمرار القوات التركية في مكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها حتى القضاء على آخر إرهابي وإحلال أمن وسلامة الحدود التركية.

ولفت إلى ازدياد الهجمات الإرهابية في شمالي سوريا مؤخرا، خاصة من منطقتي منبج وتل رفعت، مؤكدا أن الجيش التركي يرد على الإرهابيين بالشكل اللازم.

وأشار أكار إلى أن القوات التركية تمكنت من تحييد 35 ألفا و268 إرهابيا منذ 24 يوليو/ تموز 2015.

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"واي بي جي".

وطهرت العمليات آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين للعودة إلى أراضيهم والعيش فيها بأمان.