تركيا تعلن تدمير 28 هدفا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق (فيديو)

اعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء، ان مقاتلات تابعة للجيش شنت سلسلة غارات اسفرت عن تدمير 28 هدفا لمسلحي حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان ان الوزير خلوصي أكار أشرف على هذه العملية وأعطى بنفسه "التعليمات لضرب أهداف إرهابية في منطقة آسوس، شمالي العراق".

واضافت ان المقاتلات التركية اصابت "الأهداف بدقة وعادت إلى قواعدها بسلام".

ونشرت الوزارة صورا ومشاهد للعمليات الجوية التي " دمرت خلالها مقرات قيادية وملاجئ ومستودعات أسلحة عائدة للمنظمة الانفصالية.

والاسبوع الماضي، أدّى قصف تركي استهدف مستشفى استقبل عنصرًا من حزب العمّال الكردستاني في بلدة سنجار، الواقعة في شمال غرب العراق، إلى ثمانية قتلى، وفق ما أعلنت الإدارة المحلّية.

لكن الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان نفى السبت أن تكون الغارة قد استهدفت مستشفى، قائلاً إنّها أصابت قاعدة لمجموعة متمرّدة تابعة لحزب العمّال الكردستاني.

Ansızın gelmeye, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz!



MİT ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 28 terör hedefi, hava harekâtı ile yerle bir edildi. Operasyonla, terör örgütü PKK’ya ağır bir darbe vuruldu.https://t.co/RP2KoWPu1P pic.twitter.com/MSoQlC88K9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2021

وقال إردوغان في اتّصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إنّه "خلافًا لادّعاءات التنظيم الإرهابي، فإنّ الموقع المستهدف ليس مستشفى أو مركزًا صحّيًا، بل أحد أماكن إيواء هذه المنظّمة"، حسب بيان صادر عن الرئاسة التركيّة.

واعتبر الرئيس التركي أنّ التنظيم يلجأ إلى "هذا النوع من الأكاذيب" عندما يشتدّ عليه الخناق، مشيرًا إلى أنّ تركيا تتصرّف "بحساسيّة عالية" خلال هذا النوع من العمليّات.

وتشنّ القوّات التركيّة بانتظام عمليّات ضدّ القواعد الخلفيّة لحزب العمّال الكردستاني في شمال العراق.

ودان مجلس الأمن الوطني العراقي برئاسة الكاظمي، في بيان صدر بعد ظهر الأربعاء، "الأعمال العسكريّة الأحاديّة الجانب التي تُسيء إلى مبادئ حسن الجوار"، معبّرًا عن رفضه "استخدام الأراضي العراقيّة لتصفية حسابات من أيّ جهة كانت"، من دون أن يذكر تركيا أو حزب العمال الكردستاني بالتحديد.

وتُنفّذ أنقرة منذ 23 نيسان/أبريل الماضي عمليّة عسكريّة لملاحقة عناصر حزب العمّال الكردستاني الذي يتّخذ الجبال العراقيّة المحاذية لتركيا قواعد له لشنّ هجمات ضدّ الدولة التركيّة وجيشها.