المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

تركيا تعلن عن توغل قواتها مسافة 30 كم في شمال العراق

تركيا تعلن عن توغل قواتها مسافة 30 كم في شمال العراق
2.5 5

اضف تعليق جديد

avatar
 