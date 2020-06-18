تركيا تعلن تدمير 500 هدف لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق

أطلقت تركيا ”عملية مخلب النمر“ الثلاثاء في منطقة حفتانين في شمال العراق ردا على تزايد هجمات المقاتلين الأكراد على قواعد الجيش التركي انطلاقا من تلك المنطقة.

قالت وزارة الدفاع الخميس إن القوات التركية أصابت أكثر من 500 هدف لمقاتلين أكراد في شمال العراق في إطار عملية تنفذها في المنطقة ضد حزب العمال الكردستاني.

وأصابت طائرات مقاتلة تركية أهدافا تابعة لحزب العمال الكردستاني في مناطق مختلفة من شمال العراق يومي الأحد والثلاثاء في غارتين منفصلتين قالت أنقرة إنهما تأتيان ردا على تزايد هجمات المقاتلين الأكراد على قواعد الجيش التركي.

وأطلقت تركيا ”عملية مخلب النمر“ الثلاثاء في منطقة حفتانين في شمال العراق.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع بأن طائرات إف-16 وطائرات مسيرة ومدافع هاوتزر أصابت ودمرت أكثر من 500 هدف لحزب العمال الكردستاني في 36 ساعة.

ونقل البيان عن وزير الدفاع خلوصي أكار قوله ”عملية مخلب النمر تمضي قدما بشكل جيد تماما. إن شاء الله بالاستمرار بنفس الجدية والتصميم سنستكمل العملية بنجاح“.

وتهاجم تركيا مقاتلي حزب العمال الكردستاني باستمرار، سواء في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية أو في شمال العراق حيث يتمركزون. وحذرت في السنوات الأخيرة من هجوم بري محتمل على قواعد الحزب في منطقة جبل قنديل في العراق.

وقالت الإمارات يوم الأربعاء إن التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق تنتهك سيادته. والعلاقات متوترة بين الإمارات وتركيا لأسباب منها الأزمة الليبية التي تساند كل منهما طرفا مختلفا فيها.

وكان حزب العمال الكردستاني، المصنف في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، قد رفع السلاح في وجه الدولة الكردية عام 1984. وقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع الذي يتركز في جنوب شرق تركيا.

