تركيا تعلن مقتل 51 جنديا سوريا في هجوم للمعارضة في إدلب

قالت تركيا يوم الثلاثاء إن 51 جنديا سوريا قتلوا في شمال غرب سوريا عندما شن مسلحون تدعمهم تركيا هجوما على القوات الحكومية المدعومة من روسيا والتي حققت مكاسب في حملتها للقضاء على آخر معقل للمسلحين في البلاد.

وقالت وزارة الدفاع التركية‭‭ ‬‬إنها نقلت هذه المعلومات عن مصادر على الأرض وأضافت أنه تم تدمير دبابتين سوريتين ومخزن للذخيرة أيضا.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال قبل ذلك بساعات إن القوات الحكومية سيطرت يوم الثلاثاء على طريق سريع في شمال غرب سوريا لأول مرة منذ 2012 في إطار حملتها للقضاء على آخر معقل للمعارضين في البلاد في محافظة إدلب وريف حلب.

وانتهت محادثات بين تركيا وروسيا في أنقرة دون اتفاق على وقف الاشتباكات التي قتل فيها 13 جنديا تركيا في سوريا في أسبوع واحد.

وقالت وكالات إغاثة إن نزوح مئات الألوف من المدنيين من المناطق المتضررة يعد أكبر تحرك من نوعه في الحرب الدائرة منذ نحو تسع سنوات وإن أزمة إنسانية جديدة بدأت تتكشف.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن القوات الحكومية سيطرت على طول الطريق السريع إم5 بعد أن أخرجت المعارضين من آخر معاقلهم على الطريق. ويمتد الطريق من حلب في الشمال إلى العاصمة دمشق ثم إلى درعا في الجنوب.

وسيطرت القوات على الطريق السريع بعد انتزاعها ضاحية في غرب حلب من المعارضين.

وجاء أحدث تقدم لقوات الرئيس السوري بشار الأسد المدعومة من روسيا وإيران بعد مقتل 13 جنديا تركيا في منطقة إدلب خلال الأسبوع الماضي، مما أثار بعضا من أخطر المواجهات بين أنقرة ودمشق في الحرب.

ونشرت أنقرة الآلاف من قواتها لوقف تقدم القوات السورية.

وذكرت قناة تي.أر.تي خبر التركية الحكومية يوم الثلاثاء أن معارضين سوريين مدعومين من تركيا أسقطوا طائرة هليكوبتر يعتقد أنها تابعة للحكومة السورية في بلدة النيرب.

ومنذ بدء الهجوم الجديد استعادت القوات الحكومية أكثر من 600 كيلومتر مربع من الأراضي وسيطرت في الأيام الأخيرة على عشرات البلدات والقرى.

واستعادت القوات الأسبوع الماضي بلدة سراقب الواقعة على الطريق إم5. ولدى تركيا قوات متمركزة هناك لمنع التقدم السوري بعد مقتل ثمانية من جنودها في قصف للقوات السورية.

ووصل وفد روسي إلى أنقرة يوم السبت بعد أيام من الهجوم لإجراء محادثات تهدف إلى وقف الاشتباكات. وفي اليوم الأخير من المحادثات وقع هجوم سوري آخر على القوات التركية في منطقة تفتناز أسفر عن مقتل خمسة جنود أتراك.

وقالت أنقرة إنها ردت على الهجومين بتدمير عدة أهداف سورية. وأضافت أنها ستطرد قوات الأسد ما لم تنسحب بحلول نهاية هذا الشهر. وقالت للفريق الروسي كذلك إن الهجمات على المواقع التركية يجب أن تتوقف على الفور.

وقال مصدر دبلوماسي تركي إن الروس غادروا تركيا بعد انتهاء المحادثات يوم الاثنين دون التوصل لاتفاق فيما يبدو.

وقال الكرملين يوم الثلاثاء إن الهجمات على القوات الروسية والسورية في إدلب يجب أن تتوقف.

غارات جوية

قالت فرق الإنقاذ في المنطقة إن مقاتلات سورية وروسية قصفت عدة بلدات في إدلب وتركزت الغارات الجوية على بلدات في غرب حلب منها منطقة سكنية في مدينة دارة عزة. وأضافت أن 13 مدنيا على الأقل قتلوا ليل الاثنين في الضربات الجوية.

ودفع التقدم السريع لقوات الأسد في إدلب نحو 700 ألف شخص للفرار من ديارهم باتجاه الحدود التركية المغلقة في الأسابيع العشرة الماضية. وأغلب النازحين من النساء والأطفال.

وقال ينس لاركيه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة للصحفيين في جنيف "هذا، وفقا لتحليلاتنا الأولية، أكبر عدد من النازحين في فترة واحدة منذ بدء الأزمة السورية قبل نحو تسع سنوات". وأضاف "إنها أسرع عمليات النزوح نموا التي شهدناها على الإطلاق في البلاد".

وقال أندريه ماهيسيتش المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن طقس الشتاء القارس يزيد من معاناة النازحين الذين يجدون صعوبة في العثور على مأوى.

وأضاف "حتى إيجاد مكان في مبنى تحت الإنشاء يصبح من شبه المستحيل" وتابع أن المساجد امتلأت.

وتقول تركيا، التي استقبلت بالفعل 3.6 مليون لاجئ سوري، إنها لا يمكنها استيعاب المزيد. وقالت إنها ستوقف موجات الهجرة الجديدة من إدلب وستظل قواتها هناك.

وطالب سياسي تركي أردوغان بالمضي إلى أبعد من ذلك.

وقال دولت بهجلي وهو رئيس حزب قومي متحالف مع أردوغان "لن يكون هناك سلام في تركيا ما لم يسقط الأسد عن عرشه. يجب على تركيا بدء التخطيط لدخول دمشق الآن والقضاء على الأشرار".

‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬وقال شهود ومعارضون يوم الثلاثاء إن رتلا جديدا من التعزيزات التركية يضم دبابات ومنصات إطلاق صواريخ ومركبات مدرعة عبر الحدود إلى إدلب أثناء الليل.

وبدأ معارضون سوريون مدعومون من تركيا كذلك هجوما جديدا على القوات الحكومية قرب سراقب والنيرب لدفع القوات الحكومية بعيدا عن مدينة إدلب التي يقطنها أكثر من مليون نسمة.

ومعركة إدلب مرحلة حرجة في الحرب التي أودت بحياة مئات الألوف من المقاتلين والمدنيين وأدت إلى نزوح ولجوء الملايين وقسمت الشرق الأوسط منذ اندلاعها وسط انتفاضات الربيع العربي في عام 2011.

وفشلت القوى المناهضة للأسد، الذي يحكم البلاد منذ نحو 20 عاما، في الإطاحة به لكنه الآن يرأس دولة مدمرة. وساعد التدخل العسكري الروسي في الحرب عام 2015 في تحويل دفتها لصالح الأسد.

وتتعاون تركيا وروسيا، رغم مساندتهما لأطراف متناحرة في الحرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع.‭ ‬‬‬‬‬ (رويترز)