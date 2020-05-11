تركيا تفرض العزل العام أربعة أيام

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إنه سيتم فرض العزل العام بدءا من يوم السبت حتى نهاية يوم الثلاثاء 19 من مايو أيار وهو عطلة وطنية.

وفرضت تركيا إغلاقا بالمدن الرئيسية خلال العطلات الأسبوعية الأربع الماضية وفي العطلات الوطنية بهدف إبطاء انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء إنه تم رفع القيود على الانتقال بين تسع مدن أخرى مع تخفيف السلطات الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة الفيروس.

ولا تزال القيود المفروضة على المدن الثلاث الكبرى اسطنبول وأنقرة وازمير قائمة.

