تركيا: تفكيك عصابة منظمة تضم 50 بائعة هوى في "دنيزلي"

فككت قوات الدرك التركي مساء السبت، وكرا للبغاء تديره عصابة منظمة في منطقة باموكالي بمدينة دنيزلي جنوب غرب الأناضول

وذكرت صحيفة "حرييت" اليوم الأحد، أن قوات الأمن التركية اعتقلت 50 بائعة هوى أجنبية و21 قوادا تركيا يعملون سماسرة في عمليات الفاحشة والفجور.

وفي التفاصيل، قامت قوات الدرك التركي بالتعاون مع جهاز المخابرات العامة، بمداهمة 29 منزلا وشركة، بما في ذلك أماكن ترفيهية في منطقة باموكالي.

وتقول قوات الدرك إن النساء الأجنبيات المعتقلات عملن "بائعات هوى" في عصابة الدعارة والفجور بإرادتهن الكاملة.

وأكدت أنها ضبطت 7 بنادق غير مرخصة وصادرتها من بعض المنازل التابعة للعصابة الإجرامية