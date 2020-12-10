تركيا تقدم منحة مالية إلى تونس لمواجهة كورونا

تعتزم تركيا تقديم منحة نقدية بنحو 5 مليون دولار أمريكي إلى جمهورية تونس لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك بموجب قرارات نشرتها الجريدة الرسمية التركية، حول تقديم مساعدات نقدية وطبية لعدد من الدول في ظل تفشي وباء كورونا.

وكان قرار تقديم المنحة النقدية إلى تونس، قد تم اتخاذه بموجب اتفاق بين الطرفين، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالعاصمة أنقرة.

وإلى جانب المنحة التي ستُقدم إلى تونس، تعتزم تركيا إرسال مساعدات عينية وطبية لكل من جمهورية شمال قبرص التركية والنيجر وكونغو الديمقراطية ونيجيريا وأوزبكستان.

وتتضمن المساعدات، أدوية وأجهزة تنفس اصطناعية.