تركيا تلغي تراخيص 685 صحافياً

أعلنت تركيا، أمس، إلغاء البطاقات الصحافية لنحو 685 صحافياً يعملون في البلاد بدعوى أنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي، في خطوة تأتي وسط انتقادات حقوقية لتضييق تمارسه السلطات على الإعلاميين.



وأكد نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، إلغاء البطاقات الصحافية التي باتت تصدر عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية بعد تحول البلاد إلى النظام الرئاسي العام الماضي، مبرراً ذلك بأن حامليها يشكلون تهديداً للأمن القومي. وأشار إلى أن القرار يستهدف منع استخدام البطاقات المزيفة، لافتاً، في المقابل، إلى أن السلطات أصدرت 343 بطاقة صحافية جديدة في 2019.



وفي سياق متصل، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة توقيعات لإطلاق سراح الكاتب الصحافي التركي البارز أحمد ألطان الذي أعادت السلطات اعتقاله بعد أسبوع فقط من إطلاق سراحه المشروط بقرار من المحكمة بعد نحو 3 سنوات من الحبس بدعوى دعم «منظمة إرهابية».