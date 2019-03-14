تركيا تنتظر وصول مقاتلات “إف-35”

مقاتلة من طراز “إف-35”

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده تنتظر وصول مقاتلات “إف-35” التي تشارك في تصنيعها، إلى ولاية ملاطية في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع انعقد في مقر عسكري بالعاصمة التركية أنقرة، بمشاركة رئيس الأركان يشار غولر، وقيادات القوات البرية والبحرية والجوية.

وأوضح أكار أنه رغم التصريحات الصادرة (من قبل الولايات المتحدة الأمريكية) في الآونة الأخيرة، فإن ملف استلام تركيا لمقاتلات “إف- 35” يسير بشكل طبيعي.

واستطرد: “الطيارون الأتراك والطواقم الفنية يواصلون تدريباتهم في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وقال أكار: “ننتظر وصول مقاتلات الـ”إف-35″ إلى ولاية ملاطية في نوفمبر، واستعدادات البنية التحتية استُكملت في هذا الصدد”.

وأكد أن تركيا هي من البلدان التي التزمت بمسؤولياتها فيما يتعلق بمقاتلات “إف-35″، سواء من حيث التمويل أو المسائل الأخرى، دون أي انقطاع أو تأخير.

وبيّن أن حكومة بلاده دفعت المبلغ المحدد لها، إلى جانب تصميم قطع المقاتلات التي تولت انتاجها في تركيا، وهي تواصل العمل في هذا الصدد على قدم وساق.

وفيما يتعلق بشراء منظومة الدفاع الجوي والصاروخي “إس-400” من روسيا، قال أكار إن موقف تركيا في هذا الموضوع واضح للغاية.

وأشار إلى أن تركيا معرضة للخطر من ناحية الهجمات الجوية، ومصدرها البلدان المجاورة، وعليه كان يجب إيجاد حل لهذا الأمر. وقال إن تركيا تقدمت بطلب إلى حلف الناتو من أجل منظومات الدفاع الجوي، إثر ازدياد الحاجة إلى إليها، وخاصة بعد عام 2011.

وأفاد بأن الناتو كلّف وقتها 3 بطاريات “باتريوت”، من الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا، ليتم نشرها في ولايات أضنة وغازي عنتاب وقهرمان مرعش.

وتابع: “هذه البطاريات واصلت مهامها نحو عام ونصف العام، ثم قالوا إنهم سيغادرون تركيا، وبالتالي رأى كل عاقل أننا لا يمكن أن نواصل وجودنا بتدابير مؤقتة كهذه”.

ولفت إلى أن تركيا كان لديها مشكلة في موضوع الدفاع الجوي والصاروخي منذ أواخر التسعينات، وقد قامت بإجراءات عديدة في هذا الصدد.

وحول التطورات في سوريا، أكّد أكار أن بلاده تواصل العمل مع روسيا “لإنشاء مركز تنسيق مشترك بشأن الأوضاع في محافظة إدلب”.