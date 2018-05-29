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تركيا تنتقد دفاع ماكرون عن مجلة وصفت اردوغان بـ"الدكتاتور"

تركيا تنتقد دفاع ماكرون عن مجلة وصفت اردوغان بـ"الدكتاتور"
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