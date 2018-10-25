تركيا تنشر إس-400 فوق أراضيها بعد عام

منظومات إس-400 الروسية للدفاع الجوي

أعلنت تركيا أن نشر منظومات إس-400 الروسية للدفاع الجوي على أراضيها سيبدأ في أكتوبر من العام المقبل، وأنها باشرت في إيفاد خبرائها إلى روسيا للتدرب على تشغيل واستخدام هذه الصواريخ.

وقال وزير الدفاع خلوصي آكار، اليوم: "نصب الصواريخ الروسية في تركيا سيبدأ في أكتوبر 2019".

وأضاف الوزير التركي: "نحن الآن في مرحلة اختيار الكادر اللازم لخدمة هذه المنظومات الصاروخية، إذ سيتم إيفاد خبرائنا إلى روسيا بداية 2019 للتدريب".

جدير بالذكر أنه بموجب الاتفاق بين روسيا وتركيا المبرم في ديسمبر 2017، ستحصل أنقرة على بطاريتي إس-400 وسيتولى تشغيلهما العسكريون الأتراك، وأكدت موسكو مؤخرا أن تسليم إس-400 سيبدأ العام المقبل.

وتتمتع منظومة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي بشعبية متزايدة في العالم، لإمكاناتها الفائقة ولأنها تسيطر على الأجواء على مدى 600 كيلومتر.