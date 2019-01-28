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تركيا تنوي نقل 4 ملايين لاجئ سوري الى المنطقة الامنة

تركيا تنوي نقل 4 ملايين لاجئ سوري الى المنطقة الامنة
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