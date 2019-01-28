تركيا تنوي نقل 4 ملايين لاجئ سوري الى المنطقة الامنة

وقال أردوغان أن جهود تركيا خففت من معاناة الشعب السوري الذي يتعرض للظلم منذ أعوام.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن بلاده تهدف إلى إقامة منطقة آمنة شمال سوريا لتمكين السوريين المقيمين في تركيا من العودة إلى بلادهم.

وذكر أردوغان أن نحو 300 ألف سوري عادوا بالفعل، وأنه يتوقع عودة ملايين السوريين إلى المناطق الآمنة.

وجاء ذلك خلال كلمة الرئيس أردوغان في منتدى منظمة التعاون الاسلامي في مدينة إسطنبول.

وقال أردوغان أن جهود تركيا خففت من معاناة الشعب السوري الذي يتعرض للظلم منذ أعوام.

وأكد أردوغان أن تركيا ستحرر قريبا منطقة شرق الفرات والتي تسيطر عليها عناصر كردية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في ديسمبر/ كانون الأول بدء سحب كل القوات الأمريكية من سوريا، وأعلن أردوغان بعد ذلك أنهما ناقشا إقامة منطقة آمنة بعمق 20 ميلا داخل سوريا على الحدود مع تركيا.

ويعيش في تركيا أكثر من 3 ونصف مليون سوري حسبما تقيد الإحصائيات وزارة الداخلية التركية.