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تركيا تهدد بإعادة سجناء داعش لبلدانهم الأصلية

منشور 02 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 11:25
وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو
وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن بلاده ليست فندقا لعناصر "داعش" من مواطني الدول الأخرى، وهدد بإعادة سجناء التنظيم إلى بلدانهم الأصلية في الدول الأوروبية.

وانتقد وزير الداخلية التركي سحب دول أوروبية الجنسية من مواطنيها، الذين انضموا إلى التنظيم، معتبرا هذا الإجراء غير مقبول.

وقال صويلو إن الموقف الأوروبي الذي جعل تركيا تتعامل بمفردها مع مسألة السجناء، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا وغير مسؤول أيضا ... سنرسل أعضاء داعش المعتقلين إلى بلادهم".

ودعت تركيا في وقت سابق أوروبا إلى استعادة مواطنيها، الذين انضموا إلى التنظيم وتم أسرهم في سوريا.

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