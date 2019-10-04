تركيا تهدد بوقف العمل مع واشنطن في المنطقة الآمنة

أكد وزير دفاع تركيا خلوصي أكار عزم بلاده إنهاء العمل مع أمريكا بشأن المنطقة الآمنة حال تعثر إنشائها.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن أكار أبلغ نظيره الأمريكي مارك إسبر هاتفيًا الخميس أن أنقرة مصممة على إنهاء العمل مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بإقامة “المنطقة الآمنة” شمال شرق سوريا إذا تلكأت واشنطن في هذا الأمر.

وتابعت الوزارة في بيان أن تركيا تسعى لإقامة “منطقة آمنة” بعمق نحو 30 كيلومترا في الأراضي السورية إلى الشرق من نهر الفرات.

ودعا آكار وفق البيان الولايات المتحدة لوقف دعمها تمامًا لوحدات حماية الشعب الكردية.