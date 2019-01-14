تركيا: تهديدات ترامب لن ترهب أنقرة

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

رد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين قائلا، إنه لا يمكن تحقيق أي شيء بتهديد أنقرة اقتصاديا، ويجب ألا يتواصل الشركاء الاستراتيجيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف في أنقرة أيضا، أن أحدث تغريدات ترامب بشأن سوريا مرتبطة بسياسات داخلية.

وأكد أوغلو على ان تركيا تقوم باللازم للحفاظ على السلام ومنع الانتهاكات في إدلب بشمال سوريا.

وشدد مقاتلون إسلاميون قبضهم على المنطقة بعد أكثر من أسبوع من الاشتباكات مع مقاتلي المعارضة السوريين المدعومين من تركيا.

وقال جاويش أوغلو في أنقرة إنه إذا أصبحت إدلب “وكرا للإرهاب”، سيكون هذا خطأ الحكومة السورية لنقلها إرهابيين بالحافلات من مناطق بعيدة مثل درعا في الجنوب.

وكان ترامب توعد تركيا بالدمار الاقتصادي إذا هاجمت وحدات حماية الشعب الكردية السورية المتحالفة مع الولايات المتحدة.