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تركيا تُخيّر السعودية بين التحقيق الدولي او التعاون الكامل في قضية خاشقجي

تركيا تُخيّر السعودية بين التحقيق الدولي او التعاون الكامل في قضية خاشقجي
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