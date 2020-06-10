تركيا: جماعات متشددة تحاول تقويض وقف إطلاق النار في إدلب

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأربعاء، أن اتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ ثلاثة أشهر في إدلب السورية لا يزال صامدا رغم محاولات جماعات متشددة تقويضه.

وذكر أكار، في مقابلة أجرتها معه قناة "الخبر": "ثمة بعض الجماعات المتشددة، بينها جماعات غير معروفة لديها أجندتها الخاصة، تحاول تقويض وقف إطلاق النار وتنتهكه، لكننا نناقش الأمر مع زملائنا الروس ولا يزال الاتفاق المبرم في الخامس من مارس قائما".

ولم يتطرق أكار إلى أنباء عن غارات جوية زعم أنها استهدفت الاثنين الماضي عدة قرى خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة في شمال غربي سوريا، لأول مرة منذ بدء سريان نظام وقف إطلاق النار في مارس الماضي.