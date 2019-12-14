تركيا: حكومة الوفاق الليبية لم تطلب منا إرسال قوات حتى الآن

كان الرئيس التركي قال الأسبوع الماضي إن بلاده قد ترسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق، وذلك في أعقاب اتفاق أمني وعسكري بين الطرفين.

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم السبت إن ليبيا لم تقدم طلبا إلى تركيا لإرسال جنود لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في مواجهة قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

وردا على سؤال عما إذا كان هناك مثل هذا الطلب، قال جاويش أوغلو خلال منتدى الدوحة "لا، ليس بعد".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الأسبوع الماضي إن بلاده قد ترسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت الحكومة التي يتزعمها فائز السراج وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وذلك في أعقاب اتفاق أمني وعسكري بين الطرفين.

وفي الغضون، أعلنت قوات الحكومة الليبية، السبت، شن هجوم على تمركزات لمسلحي اللواء حفتر، في محور “عين زارة” جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان أصدره آمر غرفة العمليات الميدانية بعملية “بركان الغضب” اللواء أحمد أبو شحمة، نشره مركزها الإعلامي.

وأضاف أبو شحمة أن المدفعية الثقيلة تعاملت بدقة مع تجمعات للميليشيات المتعددة الجنسيات، في محيط محور اليرموك جنوبي طرابلس.

وأشار إلى أن الاستهداف تم بعدما حدّدت فرق الرصد والاستطلاع الأهداف للتعامل معها.

