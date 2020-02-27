تركيا: رحلنا 8 آلاف من "الإرهابيين" الأجانب

نقلت وكالة "الأناضول" عن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قوله إن بلاده رحلت 7 آلاف و918 فردا من "الإرهابيين الأجانب" من 102 جنسيتين.

وكان مدير دائرة الهجرة التركية عبدالله آياز، صرح قبل أيام أن سلطات بلاده "رحلت 229 إرهابيا أجنبيا إلى بلدانهم منذ انطلاق عملية نبع السلام في الشمال السوري يوم 9 أكتوبر 2019".

وأضاف أن أنقرة "رحلت منذ عام 2001 إلى الآن 7 آلاف و898 إرهابيا أجنبيا، ومنعت دخول 94 ألف أجنبي إلى أراضيها، للاشتباه في صلتهم بتنظيمات إرهابية".

وكان المتحدث باسم الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، أكد في وقت سابق أن أنقرة مصرة على ترحيل الإرهابيين الأجانب المقبوض عليهم من قبل السلطات التركية إلى بلدانهم، في حين قال صويلو، مطلع نوفمبر المنصرم إن بلاده "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".