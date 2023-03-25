تركيا.. زلزالان جديدان  يضربان "قهرمان مرعش"

البوابة - شهدت ولاية قهرمان مرعش التركية، صباح اليوم السبت، وقوع زلزالين جديدين، استمرارا لتوابع الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد، وشمال غرب سوريا، فجر السادس من فبراير/ شباط الماضي.

وأفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء، بأن قوة الزلزال الذي ضرب "أكين أوزو" بولاية قهرمان مرعش، بلغت 4.5 درجات على مقياس ريختر.

وحسب بيانات الموقع الإلكتروني لإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، فإن الزلزال وقع الساعة 07.39 بالتوقيت المحلي (+3 توقيت غرينتش).

وأضافت أن مركز الزلزال قضاء "أكين أوزو"، ووقع على عمق 7 كيلومترات.

وبعد أقل من ساعتين، على وقوع الزلزال الأول، ضرب زلزال آخر الولاية نفسها، في الساعة 09.33 بالتوقيت المحلي، حيث كان مركزه مركزه قضاء "غوكصون"، وبلغت قوته 4.2 درجات، ووقع على عمق 9.44 كليومترات.

وتسبب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، بمقتل أكثر من 50 ألف شخص، وتدمير وتضرر مئات آلاف المنازل، كما أن ارتدادات الزلزال، وصلت إلى العديد من دول المنطقة، والتي منها، العراق ومصر ولبنان.

ووفقا للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.

وقدر البنك الدولي خسائر تركيا جراء الزلزال، بنحو 34 مليار دولار، بينما قدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين في تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص