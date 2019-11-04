تركيا: سنرحل عناصر داعش لبلدانهم الأصلية

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن بلاده سترسل عناصر تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) إلى بلدانهم سواء أُسقطت الجنسية عنهم أم لا.

جاء ذلك في تصريح صحافي، الإثنين، خلال مشاركته في افتتاح برنامج تدريب لقوات الشرطة التركية في العاصمة أنقرة.

وقال صويلو: “سنرسل عناصر داعش الذين هم في قبضتنا إلى بلدانهم سواء أُسقطت الجنسية عنهم أم لا”.

وأضاف أن ما يقارب 1200 عنصر من داعش هم في السجون التركية.

وأشار إلى إلقاء القبض على 287 عنصرا من التنظيم، بينهم نساء وأطفال، عقب عملية “نبع السلام” التي أطلقتها تركيا شرق الفرات في سوريا.

وأشار إلى أنهم يعملون على إحالتهم إلى السلطات القضائية، حيث سيتم إرسالهم إما إلى السجون أو إلى مراكز الترحيل لإعادتهم إلى بلدانهم.

والسبت، شدد صويلو في تصريح صحافي أن “تركيا ليست فندقًا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى”، لافتا إلى أن الجميع يلجأون لتجريد إرهابيي داعش من الجنسية بهدف التملص من المسؤولية.