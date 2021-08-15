تركيا.. سوري يخطف سيارة إسعاف (فيديو)

أثار مواطن سوري الذعر والرعب في أحد شوارع ولاية شيرناق شرق تركيا، بعد اختطافه سيارة اسعاف من احد المستشفيات الحكومية، واندفاعه بسرعة جنونية دون توقف.

وقالت صحيفة "زمان" التركية، أن المواطن السوري اندفع بالسيارة بدون توقف في اتجاه المارة"، لافتة إلى أنه "رغم محاولات الشرطة إيقافه عن طريق إطلاق النار في الهواء، واصل السوري قيادة سيارة الإسعاف، في الشارع لبعض الوقت".

في حين هرع المارة إلى الأرصفة والمحال التجارية، هربا من سيارة الإسعاف التي توجهت مسرعة نحوهم، وفق الصحيفة.

وأشارت "زمان" إلى أن "المواطن السوري توقف بسيارة الإسعاف فجأة وألقت الشرطة القبض عليه"، موضحة أنه لم يتم حتى الآن الكشف عن ملابسات الواقعة بشكل كامل