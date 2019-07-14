تركيا: شحنه جديده من معدات منظومة "إس-400" الروسية تصل تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، وصول طائرة روسية خامسة محملة بمعدات منظومة “إس-400” الدفاعية، إلى قاعدة مرتد الجوية في العاصمة التركية، أنقرة.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة على “تويتر”، أن من المنتظر وصول الطائرتين السادسة والسابعة إلى القاعدة المذكورة في وقت لاحق من الأحد.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة “إس-400” الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.

من جانبها، قالت مصادر دبلوماسية روسية إن عملية تسليم منظومة الصواريخ “إس-400” إلى تركيا، ستجري على ثلاث دفعات؛ الأولى والثانية جوًا والثالثة بحرًا.

وتعد منظومة “إس-400” واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورًا في العالم حاليًا، وهي من إنتاج شركة “ألماز-أنتي”، المملوكة للحكومة الروسية.

ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي “إس-300” التي تم تطويرها في تسعينيات القرن الماضي. (الأناضول)