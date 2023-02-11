تركيا: طاقة الزلزال تعادل قوة 500 قنبلة ذرية

أفادت إدارة الكوارث والطوارىء التركية، بأن الطاقة المنبعثة من الزلزال الذي ضرب البلاد وسوريا، فجر الإثنين الماضي، تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية.

وقال المدير العام للزلازل والحد من المخاطر في إدارة الكوارث، أورهان تتار، اليوم السبت، إن الزلزال الأول الذي بلغت قوته 7.7 درجة، استمر 65 ثانية، بينما بلغت مدة الزلزال الثاني 45 ثانية.

وأشار تتار، في تصريحات صحفية في أنقرة، إلى أن المنطقة اهتزت بشكل خطير بعد وقوع الزلزال لمدة دقيقتين تقريبا، مع تسجيل أكثر من ألفي هزة ارتدادية.

ونفى المسؤول التركي، المزاعم التي تتحدث عن نشاط بركاني بعد الزلزال، وقال: "لم نلاحظ تدفقا للحمم أو الرماد البركاني أو تدفق النفط والغاز في منطقة الزلزال".

وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا، إلى أكثر من 20 ألف قتيل، و 80 ألف مصاب، حتى صباح اليوم السبت.

وقالت السلطات التركية، بأنه تم اجلاء أكثر من 92 ألف شخص من المناطق المنكوبة.