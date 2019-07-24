تركيا غير راضية عن المقترح الاميركي بشأن المنطقة العازلة بسوريا

اعتبرت انقرة ان المقترحات الاميركية حول المنطقة الآمنة بشمال سوريا "ليست بمستوى يرضي تركيا".

عبّرت تركيا الأربعاء عن عدم رضاها على مقترح أميركي بإنشاء منطقة عازلة في شمال سوريا لمنع حدوث اشتباكات بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إنّ "المقترحات الجديدة التي قدّمتها الولايات المتحدة حول المنطقة الآمنة ... ليست بمستوى يرضي تركيا".

وأضاف "تركيا تشعر بوجود نوع من المماطلة في المقترحات الأميركية الجديدة".

وتابع "يجب أن نتوصّل إلى تفاهم مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة بسوريا في أقرب وقت، فصبرنا نفد".

وأجرى البلدان محادثات الثلاثاء بعد أن هددت تركيا مراراً بشنّ هجوم على المقاتلين الأكراد في سوريا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترح هذه الفكرة في كانون الثاني/يناير أثناء مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في الوقت الذي كانت تهدد فيه تركيا بشنّ هجوم ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.

وتوفّر الولايات المتحدة دعماً واسعاً لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا التي تحمّلت عبء قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي الأيام القليلة الماضية جدّدت تركيا تهديداتها بمهاجمة تلك الوحدات التي تعتبرها مجموعة إرهابية لها علاقات مباشرة مع انفصاليين أكراد في تركيا.

وشنّت تركيا هجومين واسعي النطاق في سوريا ضد كل من تنظيم الدولة الإسلامية ومقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في 2016 و2018.