تركيا.. فريق الإنقاذ الاسرائيلي يسرق مخطوطات تاريخية (صور)

تسبب فريق الإنقاذ الإسرائيلي الذي أرسلته "تل أبيب" إلى تركيا، جراء الزلزال المدمر، بفضيحة عندما سرق مخطوطات تاريخية من كنيس يهودي مدمر في أنطاكيا.

وأفاد موقع تركي، بأن فريق البحث والإنقاذ الإسرائيلي، نقل لفائف كتاب "إستير" التي استخرجها من تحت أنقاض الكنيس، الذي أصابه ضرر كبير جراء زلزال "كهرمان مرعش"، إلى "اسرائيل" لأول مرة.

وقال موقع "Haber7" التركي: "اضطرت "اسرائيل" إلى إعادة اللفائف التي تمت سرقتها، ‘لى أنقرة"، مشيرا إلى أنها الآن لدى الحاخامية الرئيسية في اسطنبول.

وأكدت الجالية اليهودية في تركيا، في بيان نشرته على حسابها الرسمي على "تويتر"، استرداد المخطوطات، منوهة إلى أنها محفظة الآن الحاخامية الرئيسية.

وأشار البيان إلى أن لفائف كتاب "إستير"، ستعود إلى أنطاكيا بعد تجديد الكنيس اليهودي.

The Megila of Antakya, ancient Book of Esther scroll, that survived the earthquake and brought to Israel, was returned this morning to the @tyahuditoplumu in Istanbul.https://t.co/erwlnLaEor



Shabbat Shalom! pic.twitter.com/5Pnqs6Bupy — Rabbi Mendy Chitrik (@mchitrik) February 17, 2023

وحاول المتطوع في منظمة البحث والإنقاذ الإسرائيلية "زاكا"، الرائد حاييم اوتمازجين، تبرير حادثة السرقة، مبينا أن مسن يهودي محلي، سلم لهم مخطوطات إستر، بعد أن وجدها في أنقاض الكنيس.

وقال اوتمازجين، في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية: "الرجل لم يكن يريد أن تقع المخطوطات في الأيدي الخطأ ويسلمها للحماية".

ويشكل كتاب إستر مع التوراة الكتب المقدسة اليهودية، وهو جزء من التناخ.

Antakya Sinagogunda bulunan Ester parşömenlerini arama kurtarmacılar aracılığıyla İsrail’e götürdüklerini iddia ediyorlar. Gerçekse bu konuda ne yapılacak? @TCKulturTurizm @tyahuditoplumu https://t.co/UQBrf5ZuSC — Kutsal Bayraktar (@mortifera) February 19, 2023

وتابع اوتمازجين: "يشرفني حقا أن أحتفظ بهذه الوثيقة التاريخية الهامة وأن أتأكد من أن إرث الجالية اليهودية في أنطاكيا لا يزال سليما على الرغم من الدمار الذي خلفه الزلزال".

يشار إلى أن رئيس الجالية اليهودية في أنطاكيا، شاول سينوديوغلو وزوجته تونا سينوديوغلو، كانا قد لقيا مصرعهما في الزلزال.