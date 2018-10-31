تركيا: قتل خاشقجي ما كان لينفذ دون أوامر من شخص رفيع المستوى

جمال خاشقجي

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن قتل الصحفي جمال خاشقجي ما كان لينفذ دون أوامر من شخص في موقع رفيع المستوى.

وقال عمر جليك متحدثا للصحفيين في أنقرة إن تركيا لن تدع أحدا يتستر على قتل خاشقجي، مضيفا أن من غير الممكن أن المسؤولين السعوديين لم يعثروا بعد على جثة خاشقجي.

وقال مكتب النائب العام في اسطنبول في وقت سابق الأربعاء إن خاشقجي قُتل خنقا بمجرد دخوله القنصلية السعودية في الثاني من أكتوبر تشرين الأول في عملية جرى التخطيط لها مسبقا قبل نحو أربعة أسابيع، وإنه تم تقطيع أوصاله بعد ذلك والتخلص منها.

وأضاف في بيان بعد محادثات على مدى يومين مع نظيره السعودي سعود المعجب أنه لم يتم التوصل إلى نتائج ملموسة في تلك الاجتماعات.

وتحول مقتل خاشقجي إلى أزمة للمملكة، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، التي كانت قد أنكرت في بادئ الأمر أي معرفة أو دور لها في اختفاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

لكن المعجب أفاد لاحقا بأن مقتل خاشقجي تم بنية مسبقة، وقالت الرياض إنها اعتقلت 18 مشتبها بهم. لكن تركيا نشرت أدلة تقوض نفي الرياض وطالبت السعودية بمزيد من التفاصيل بما في ذلك ما يتعلق بمكان جثة خاشقجي ومن الذي أمر بقتله.

وقال مكتب النائب العام في اسطنبول في بيان بخصوص المحادثات التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء بين المعجب والنائب العام في اسطنبول عرفان فيدان ”برغم جهودنا حسنة النية لكشف الحقيقة، لم تتمخض تلك الاجتماعات عن نتائج ملموسة“.

وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية بمزيد من المعلومات، وقال يوم الثلاثاء إن فيدان طلب من المعجب الكشف عمن أرسل فريقا من 15 فردا من الرياض يشتبه بضلوعه في قتل خاشقجي.