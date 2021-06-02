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تركيا.. قتيلان و 4 إصابات من الأمن خلال عملية "أرن 11"

منشور 02 حزيران / يونيو 2021 - 12:28
عناصر من الأمن التركي
عناصر من الأمن التركي

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأربعاء، مقتل عنصري أمن وإصابة 4 آخرين بجروح، في إطار عملية "أرن 11" ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني"، في ولاية بيتليس بشرق البلاد.

وكتب صويلو على "تويتر"، أن "حارسا أمنيا وملازما في قوات الدرك، سقطا إثر اشتباك في إطار عملية (أرن 11)، بمنطقة تاتوان التابعة لولاية بيتليس بشرق البلاد".

وأضاف: "أتمنى الشفاء العاجل لعناصر الأمن الذين أصيبوا خلال الاشتباك".

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد حزب "العمال الكردستاني" (التركي)، في يناير الماضي، عقب انتهاء عمليات "الصاعقة".

يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي أغتيل على يد مسلحي "العمال الكردستاني" في أغسطس عام 2017.

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